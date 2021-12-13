Oyuncu Ceyhun Fersoy saldırıya uğradı

'Seksenler' dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy, gittiği mekanda saldırıya uğradı. Hastanelik olan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Darbedildim, bundan sonra gereğini avukatlarım yapacak" dedi.

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Arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Beyoğlu’ndaki bir mekanda saldırıya uğradığını söyleyen Ceyhun Fersoy, yarılan kaşını ve kızaran gözünün fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak “Darbedildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Gözaltım morardı” dedi.

“AVUKATLARIM GEREĞİNİ YAPACAK”

Yeni bir paylaşım daha yapan oyuncu, “Dün yaşanan tatsız olaydan sonra beni için bu olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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