Oyuncu Ceyhun Fersoy’dan futbolcu Melo’ya çirkin küfür

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından sinirlerine hakim olamadı ve futbolcu Felipe Melo'ya küfür etti.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendiği karşılaşma sonrası futbolcu Felipe Melo da Galatasaray’da oynadığı dönemlerden bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ise bu fotoğrafın altına “Sen büyük o…u çocuğusun” yazdı. Daha sonra bir hikaye paylaşan Fersoy, çirkin küfrüyle ilgili özür diledi ve şöyle dedi:

ÖZÜR DİLEDİ

“Maç sonrasında Felipe Melo’nun bu paylaşımından sonra, sinirlerime hakim olamadım.. Bana yakışmayan bu davranıştan dolayı özür diliyorum…”

Fersoy’un bu özründen sonra Melo da kendisine bir mesaj attı ve konuyu sorun etmediğini söyledi.