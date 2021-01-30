Oyuncu Cicely Tyson hayatını kaybetti

70’li yıllarda canlandırdığı karakterlerle sinema sektöründeki Afroamerikalı kadınlara karşı birçok stereotipi yıkan ünlü oyuncu Cicely Tyson, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Tyson’ın ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Sanatçının ölümüyle ilgili detay sunulmadı.

70 yıllık kariyerinde Tyson, ABD’nin siyah vatandaşlarını suçlu, ve etik dışı gösteren yapımlarda oynamayı reddetti. Meslektaşlarına da aynı duruşu sergilemesi için birçok kez çağrıda bulundu.

CICELY TYSON KİMDİR?

1924 yılında dünyaya gelen Cicely Tyson kariyeri boyunca 100'den fazla film, dizi ve müzikalde rol aldı.

1972 yapımı ‘Sounder’ filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar’a aday oldu.

88 yaşında oynadığı ‘The Trip to Bountiful’daki rolüyle Tony ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu.

Tyson, 2018 yılında Onursal Oscar ödülüne değer görüldü.