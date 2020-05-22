Oyuncu Damla Ersubaşı eşiyle barıştı
Sihirli Annem’ dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirdi. Ailesiyle pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşini silerek takipçilerini şaşırttı.
TEKRAR BARIŞTILAR
Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunan çift, yaşanan gerginlik sonrası aralarındaki buzları eritti. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek tekrar barıştıklarının sinyalini verdi.