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Oyuncu Damla Ersubaşı eşiyle barıştı
Oyuncu Damla Ersubaşı eşiyle barıştı
Kariyerinden çok yaşadığı sansasyonel olaylarla gündeme gelmeye devam eden oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşini sosyal medya hesabından silmişti. Oyuncu Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile aralarındaki buzları eritti. İkili, birbirlerini takip ederek barıştıklarının sinyalini verdi
Magazin 22 Mayıs 2020 - 13:39

Sihirli Annem’ dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirdi. Ailesiyle pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eşini silerek takipçilerini şaşırttı.

TEKRAR BARIŞTILAR

Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunan çift, yaşanan gerginlik sonrası aralarındaki buzları eritti. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ederek tekrar barıştıklarının sinyalini verdi.

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