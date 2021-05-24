Oyuncu Deniz Evin ve Gaye Turgut Evin çiftinin bebekleri dünyaya geldi

‘Beni Affet’ dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, bebeklerine Eftelya ismini koydu.

Son olarak ‘Savaşçı’ dizisiyle ekranlara gelen Gaye Turgut Evin duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ailemize güzel kızımız Eftelya katıldı. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım… Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol. Hüseyin’lerin yanında Yezitler’in karşısında ol.”

“İÇİMİZE SİNEN BİR İSİM OLDU”

Gaye Turgut Evin, geçen aylarda eşi Deniz Evin ile birlikte objektif karşısına geçmişti.

Bebeklerine anlamlı bir isim koymaya karar verdiklerini duyuran ünlü çift, “Kız çocuğu bizim hep hayalimizdi. Babasının adı da Deniz olunca Deniz’in kızı anlamına gelen ‘Eftalya’ adında karar kıldık. Baharın gelmesini müjdeleyen ve bolluk bereket anlamına da gelen ‘Eftalya’ bizim çok içimize sinen bir isim oldu. Doğum için heyecanla gün sayıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.