Oyuncu Ece Dizdar’dan yürek yakan paylaşım

1999 yılında meydana gelen depremde ailesini kaybeden oyuncu Ece Dizdar, dün enkazdan kurtarılan üç yaşındaki Elif için yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

İzmir’de 6.9’luk depremde Doğanlar Apartmanı’nın enkazında kalan 3 yaşındaki Elif, küçücük elleriyle hayata tutundu.

Mucize çocuk Elif, kısa sürede ülke gündemine otururken en duygusal paylaşımlardan biri de oyuncu Ece Dizdar’dan geldi.

“MUCİZE BEKLEYİP TERSİNİ YAŞADIM”

17 yaşındayken meydana gelen 1999 depreminde anne ve babasını kaybeden Ece Dizdar, Elif’in enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenince sessiz kalamadı.

Anne ve babasının geride kalan fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Elif… Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99’da bekleyip tersini yaşayanlardanım… Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif’e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum” dedi.