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Oyuncu Efecan Şenolsun hakkında soruşturma başlatıldı
Oyuncu Efecan Şenolsun hakkında soruşturma başlatıldı
Yaşamayanlar isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek, suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Sevgim Begüm YAVUZ
Magazin 31 Ekim 2018 - 15:22

Yaşamayanlar isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ederek, 25 Ekim'de avukatı Oya Meriç Eyüboğlu aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘basit cinsel saldırı’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

İFADELERİNE BAŞVURULACAK
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İbrahim Taner Özkeser'in önümüzdeki günlerde Elit İşçan ve Efecan Şenolsun ile set çalışanlarını ifadeye çağırması bekleniyor.

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