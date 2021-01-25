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Oyuncu Ercan Yalçıntaş’ın ölümünde yeni detaylar!

Oyuncu Ercan Yalçıntaş (38) Bursa'daki evinde ölü bulundu. Oyuncunun cansız bedenini kendisinden haber alamayıp evine gelen annesi Nermin Yalçıntaş buldu. Yalçıntaş'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 

Halil ATAŞ
Güncellenme: 13:56, 25/01/2021
Haberler Magazin
Oyuncu Ercan Yalçıntaş’ın ölümünde yeni detaylar!

Oyuncu Ercan Yalçıntaş (38), dün Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki evinde ölü bulunmuş, yastığının başında da çok sayıda kolonya şişesine rastlanmıştı.

Yalçıntaş’ın uzun süredir işsiz olduğu ve sürekli sinir krizleri geçirdiği öğrenildi.

İŞSİZ KALINCA PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ

Ercan Yalçıntaş’ın evde cansız bedenini bulan annesi Nermin Yalçıntaş’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Anne Nermin Yalçıntaş’ın ifadesinde, “Ercan işsizdi. Psikolojik sorunlar, sürekli kolonya içiyordu. 19 Ocak’ta yine sinir krizi geçirince kızımın yaşadığı eve gittim. 24 Ocak’ta saat 12.00 sıralarında oğlumla birlikte yaşadığımız eve gittiğimde her yer dağılmış, Ercan yerde cansız yatıyordu” dediği öğrenildi.

(FOTO: İHA)

Ercan Yalçıntaş’ın kesin ölüm sebebi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.

Yalçıntaş, “Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan” gibi dizilerde rol almıştı.

Yayınlanma Tarihi:13:48,