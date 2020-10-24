Oyuncu Eser Yenenler coronaya yakalandı

Oyuncu Eser Yenenler corona virüsüne yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok şükür hafif semptomlarla geçiyorum" dedi.

Eser Yenenler’in corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yenenler’in İstanbul’daki evinde karantinada olduğu öğrenildi.

Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ifade etti.

Eser Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

* Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiyorum.

* Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında.

* Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 113 bin 427 testle birlikte toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 91 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 359 bin 784'e çıktı. 69 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi.