Oyuncu Feyza Civelek 2.5 ayda 20 kilo verdi

‘Adını Feriha Koydum’, ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan oyuncu Feyza Civelek, yeni projesi ‘Sol Yanım’ için müthiş bir değişim geçirdi.

Civelek, 2.5 ay ayda 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.

42 bedenden 34 bedene inen oyuncu, tüm gardrobunu da yeniledi. Civelek, sebze-protein ağırlıklı beslendiği ve günde 1.5 saat yürüyerek ulaştığı görüntüsünün yanında dizideki imajıyla da sosyal medyada takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Daha önce Harvard University New York Film Academy ve New York/ New York Film Academy’de eğitim alan Civelek, ‘Sol Yanım’ dizisindeki ‘Nazlım’ karakteri ile dizide kilit rollerden birini canlandıracak.

Asi, sınıf atlamaya çalışan ve bu yolda her şeyi mübah olarak gören ‘Nazlım’ rolüyle ortalığı karıştırmaya hazırlanan oyuncu “Nazlım, asiliği ve entrikalarıyla seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Bu role gerçekten çok uzun zamandır çalışıyorum ve onun içindeki çalkantıları çok içselleştirdim. Yepyeni bir tarzla izleyicilerle buluşacağım. Yıllardır hiç kimse için imajımı değiştirmedim, kilo vermedim ama ‘Sol Yanım’ için kendimi yeniledim ve 20 kilo verdim” dedi.