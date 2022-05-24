Oyuncu Fulya Zenginer anne oldu

'Küçük Kadınlar' dizisindeki 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden Fulya Zenginer, oğlu Milan'ı dünyaya getirdi.

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2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, dün sabah oğlu Milan’a kavuştu.

“GÜNEŞİMİZ DOĞDU”

Zenginer, müjdeli haberi Instagram hesabından “15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu… Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum ” notuyla paylaştı.

“ÇOK UZUN İKİ GÜNDÜ”

Kuntay Tarık Evren de “Çok uzun iki gündü. Arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız… Bu sonsuz mutluluğu herkesin yaşaması dileğiyle…” dedi.