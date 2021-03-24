Oyuncu George Segal hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu George Segal, bypass ameliyatından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle Kalifornia’daki Santa Rosa’da hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklama, Segal'ın eşi Sonia tarafından yapıldı.
Segal, son sekiz yıldır ABD’de ABC kanalında yayınlanan ‘The Goldbergs’ dizisinde oynuyordu. Oyuncunun yer aldığı son bölüm, 7 Nisan’da yayınlanacak.
İki Altın Küre ödülü bulunan Segal’ın filmleri arasında ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’, ‘Flirting With Disaster’, ‘California Split’ ve ‘The Hot Rock’ yer alıyor.
Segal, ‘Who's Afraid of Virginia Woolf?’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ dalında Oscar’a aday olmuştu.