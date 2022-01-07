Oyuncu Gizem Katmer: Neden daha fazla para ödüyorum?

'Masumlar Apartmanı'nda 'Neriman' karakterini canlandıran Gizem Katmer, Instagram hesabından paylaştığı videoda taksimetre isyanında bulundu. Katmer, "Neden ben bekliyorum ve neden ben daha fazla para ödüyorum?" diye sordu.

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‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde evin en küçük üyesi ‘Neriman’a hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, bindiği taksinin polis çevirmesine takılmasına isyan etti.

Katmer, sitem dolu paylaşımında, ”Uzun zaman sonra dışarıya çıkıyorum. Taksi buldum diye seviniyorum. Polis, şoförü çeviriyor ama taksimetre bana yazıyor. Neden ben bekliyorum ve neden ben daha fazla para ödüyorum? Neden?” ifadelerini kullandı.

ZAMLI TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Geçen günlerde taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltilmişti.

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar’daki belirlenen noktaya gelmiş; güncelleme için sabah saatlerinde gelenler uzun kuyruklar oluşturmuştu.

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