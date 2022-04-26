Oyuncu Gökçe Eyüboğlu ile eşi Selçuk Öner Eyüboğlu boşandı

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde boşanma avukatı rolünü üstlenen oyuncu Gökçe Eyüboğlu ile mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

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‘Evlilik Hakkında Her Şey’ dizisinde boşanma avukatı rolünü üstlenen Gökçe Eyüboğlu, mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu ile evliliklerini gözden uzak yaşıyordu.

Evliliği hakkında “Sektörden biri değil eşim. Kendi özelimiz haricinde onun özeline de ayrıca saygı duyuyorum ve evet, bilinçli olarak göz önünde olmamayı tercih ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

DAVA AÇILDI

Gökçe Eyüboğlu ve eşinden kötü haber geldi.

Anlaşmazlık yaşayan Eyüboğlu çifti İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açtı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya oyuncu Gökçe Eyüboğlu ve mühendis eşi Selçuk Öner Eyüboğlu katıldı. Tarafların talebi üzerine mahkeme dosya hakkında gizlilik kararı aldırdı.

10 dakika süren boşanma davasında çift tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.