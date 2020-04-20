Oyuncu Gökhan Alkan’ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi

Oyuncu Gökhan Alkan'ın bir kadınla olan sosyal medya mesajları ifşa oldu. Alkan'ın otelde masaj keyfi yapmak istediği kadına yolladığı mesajlar sosyal medyada yankı uyandırdı.

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan’ın Ezgi Naz isimli bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi. Alkan’ın kendisini engellemesine sinirlenen Naz, oyuncunun kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak intikam aldı.

OTEL TEKLİFİ

Ezgi Naz isimli genç kadın, başarılı oyuncu Gökhan Alkan ile mesajlaşmaya başladı. Alkan ile buluşma planı yapan genç kadın, oyuncu tarafından engellenince intikam almak için mesajları paylaştı. Konuşmaya devam eden oyuncu, genç kadına otelde spa keyfi yapmayı ve sonrasında odada film izlemeyi teklif etti.

KEREM TUNCERİ DE İFŞA OLMUŞTU

Dün Aslı Enver’le aşk yaşadıkları iddia edilen Kerem Tunceri’nin bugün ise sosyal medyada bir çok kadına mesaj atarak tanışmak istediği ortaya çıkmıştı.





