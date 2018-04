Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi ifade verdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katıldı. “Tehdit, Hakaret ve Basit Yaralama” suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Hakan Yılmaz, 6 Aralık 2017'de arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katılmış, ardından eşi Elif Yılmaz’la birlikte konaklamak için Etiler’de gittiği otelde Yılmaz ve eşi burada Deniz Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül'ün saldırısına uğramıştı. Darp raporu alarak şikayetçi olan Yılmaz çifti bugün İstanbul Adliyesine gelerek ifade verdi.

“SENİ DE KARINI DA HARCARIM”

Hakan Yılmaz ifadesinde şikayet olduğunu belirterek “Doğum günümü kutladıktan sonra eşimle birlikte otele gittik. Ben otelde işlemleri yaparken Deniz Vural, arkamdan gelerek bacağıma tekme attı. Sarhoş olduğunu ya da yanlışlıkla yaptığını düşünerek önemsemedim. Sonra ‘Sen beni tanıyor musun?' diye sordu “Kusura bakma tanıyamadım”diye cevap verdim” dedi. Deniz Vural ise “Ben sana kendimi tanıtacağım” dedi ve bir anda ortalık karıştı. Deniz Vural ve Erdal Gökçe tarafından darp edildim. Eşim ayırmaya çalışıyordu “Eşim yanımda” dedim. “Eşini de seni de harcarım buraya gömerim diye tehdit etti” şeklinde ifade verdi.

Eşi Elif Yılmaz ise olay gününü şöyle anlattı; “Hakan otel işlemlerini yaparken ben de diğer işlemleri yapıyordum eşimden biraz ilerideydim. Deniz Vural ile konuşmalarını duydum. Deniz Vural'ın “Ben sana kendimi tanıtacağım” dediğini duyduktan sonra bir şey olacağını anlayıp eşimin yanına gittim. Eşim beni uzak tutmaya çalıştı olay anında. Arbede esnasında bankın giriş kısmına sıkıştık. Vural, arada bank olduğu için vurmak için yetişemeyince bankın üzerindeki metal küreyi kafama fırlattı” dedi.

Olay anında otel çalışanlarının tanık olarak dinlendiği duruşmada otel güvenlik görevlisi Can Gürsoy, “Hakan Yılmaz'ın sizi tanımıyorum, siz kimsiniz?” tarzında sözler sarf ettiğini ve polis çağrılması istediğini duydum. Deniz Vural'ın tekme ile Yılmaz'a vurduğuna da şahit oldum” iddiasında bulundu.

Mahkeme, sanıkların talimat ile ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Hakan Yılmaz ve avukatı, “Bu iş Hakan Bey tarafından tamamen toplumsal bir ödev olarak ele alınıyor. Yani toplumda birtakım kişilerin yapmış olduklarının yanına kar kalmaması, bu kişilerin yargı önüne çıkartılıp hak ettikleri cezayı almaları açısından her iki müvekkilim de bugün üstlerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. Her ikisi de mahkemeye çıkarak şikayetçi olduklarını belirterek olayı samimi bir şekilde anlatmışlardır. Her iki müvekkilim de yorum yapmak istemiyor. Yorum yapmaktan çekiniyorlar. Söz yargıda. mahkemenin vereceği karara her türlüsüne saygılıyız” dedi.

“Karşı tarafın karşılıklı küfürleşme olduğuna dair iddiası var” şeklindeki soruya ise Hakan Yılmaz, “Bana bir küfür edildiyse mutlaka bir karşılık vermişimdir” dedi. Avukat ise müvekkilinin karşılık vermiş olması durumunda kendilerine göre suç teşkil etmeyeceğini belirtti. Yılmaz, davadan önce karşı tarafın irtibat kurup kurmadığına yönelik bir çabası olmadığına ilişkin “Birebir bir özür ve başka bir şey olmadı” dedi. Avukat Canacankatan ise dostane irtibat kurulduğunu ancak şikayetten vazgeçme bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.