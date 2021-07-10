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Oyuncu Hamza Yazıcı isyan etti: Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

'Camdaki Kız' dizisinde 'Tako' karakterini canlandıran Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra Yazıcı'nın sevgilisi Forbes'e çok sayıda çirkin mesaj atıldı. Yazıcı ise söz konusu mesajları Instagram hesabından ifşa etti.

Güncellenme: 10:04, 10/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Oyuncu Hamza Yazıcı isyan etti: Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

‘Camdaki Kız’da ‘Tako’ karakterini oynayan Hamza Yazıcı, dizisi sezon finali yapınca sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı’ya gitti. Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten oyuncu, “Camdaki Kız sezon arası verdi. Biraz tatil yapıp İstanbul’a döneceğim” dedi.

Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da konuşan Hamza Yazıcı sözleri şöyle devam etti: “Bana ‘sempatiksin’ diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum.”

“BEYİNLERİNİZ CÜCE, KALBİNİZ SAKAT KALMIŞ”

Instagram hesabından sevgilisine gelen çirkin mesajları ifşa eden Hamza Yazıcı, “Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın” dedi.


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Yayınlanma Tarihi:09:59,