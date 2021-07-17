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Oyuncu Kaan Çakır’ın restoranında yangın

Oyuncu Kaan Çakır'ın Bodrum'da açtığı restoranında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Güncellenme: 10:29, 17/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Oyuncu Kaan Çakır’ın restoranında yangın

Bodrum’a yerleşen oyuncu Kaan Çakır’ın Bitez Mahallesi’nde açtığı restoranda yangın çıktı. Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.

Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti. Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi.

İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı.

Restoran çatısında hasar oluştu. Kaan Çakır’a ise telefonla haber verildiği öğrenildi. (İHA)

bodrum Haber oyuncu trafik yangın
Yayınlanma Tarihi:10:27,