Beni Bırakma dizisinde Esin karakteriyle tanıdığımız oyuncu Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı. Yarar, hastalığını öğrendikten sonra "Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm" dedi.

Keiko Belir Yarar’ın bir aydır kanserler mücadele ettiği ortaya çıktı. Oyuncu hastalığını ilk öğrendiğinde yalnızca kızını düşündüğünü dile getirdi. Yarar, geçtiğimiz ay göğüs kanserine yakalandığını öğrendi.Sabah’ı haberine göre, bir kız annesi oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Şoke oldum. Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm. O daha çok küçük.”

“İYİLEŞİP SETE DÖNECEĞİM”

Yarar, “11 gün acil serviste kaldım. 12’nci gün yataktan kalkabildim. Zordu, hala da zor ama geçecek. Kızımın kokusu, en büyük sakinleştiricim. Dizi ekibi de hep yanımdaydı. ‘Ne zaman kendini hazır hissedersen gel’ diyerek iyileşip sete gideceğim umudunu verdiler bana” dedi.