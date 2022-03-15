Oyuncu Kerem Bürsin, spiker Elif Gökalp ile aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bursin'in adı spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor. Aşk iddialarıyla ilgili açıklama yapan Bursin'in menajerlik şirketi, "Kerem'in hayatında kimse yok, yoğun tempoda çalışıyor" dedi.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin, kısa bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Bürsin’in adı şimdilerde spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor.

İddialar üzerine oyuncu Kerem Bürsin’in bağlı olduğu menajerlik şirketi konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, “Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem’in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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