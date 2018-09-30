Oyuncu Mehmet Uslu hayatını kaybetti!

Ekranların popüler dizilerinden 'Fatmagül'ün Suçu Ne' adlı yapımda izlediğimiz ve o dönem dizide Rıfat karakterine hayat veren Mehmet Uslu 57 yaşında hayatını kaybetti.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Çok sayıda dizide ve sinema filmlerinde rol alan sevilen oyuncu Mehmet Uslu'nun vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ünlü sanatçı Onur Akay gece saatlerinde duyurdu. Usta oyuncunun Akciğer kanserine yenik düşerek vefat ettiğini duyuran Akay, “57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 2 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Akciğer kanseri ile savaşan değerli oyuncumuzu, dün gece saat 23:00'da tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Cenazesi bugün memleketi Akşehir'e gidecek ve yarın 1 Ekim 2018 Pazartesi günü, Akşehir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı. 24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi.