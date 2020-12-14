Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.



METE YAVAŞOĞLU KİMDİR?

5 Ağustos 1942’de dünyaya geldi. ‘Üvey Baba’ dizisi ile tanınan Mete Yavaşoğlu, sayısız film, dizi ve animasyonda seslendirme yaptı. Bunlardan en popüleri ‘Temel Reis’teki ‘Kabasakal’ karakteriydi. ‘Hayat Dediğin’, ‘Akasya Durağı’, ‘Tek Türkiye’, ‘Kurtlar Vadisi’, ‘İki Aile’, ‘İkinci Bahar’, ‘Ruhsar’, ‘Kaynanalar’ gibi yapımlarda rol aldı.