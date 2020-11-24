Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, sosyal medya hesabından tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti.
* Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum.
* Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.
Oyuncu Muhittin Korkmaz’ın oğlu Cem Korkmaz, 3 yıl önce yaşamına son vermişti.
Muhittin Korkmaz, Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. adlı filminde “Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!” repliğiyle hafızalara kazınmıştı.