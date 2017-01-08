Oyuncu Nehir Erdoğan Ahmet Sesigürgil’den boşandı
Silsile filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile 2014 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Nehir Erdoğan'ın boşandığı ortaya çıktı.
Oyuncu Nehir Erdoğan, ‘Silsile’ filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014’te nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra Fransa’ya yerleşme kararı alan çiftten Ahmet Sesigürgil, iş için sık sık Türkiye’ye gelince, iddialara göre evlilikte kriz çıktı. Erdoğan, ‘Silsile’ filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile olan evliliğini bitirdi. Eşinden boşanan Nehir Erdoğan Paris’te yaşamaya devam edecek.
Son güncelleme: 11:02 - 09.01.2017