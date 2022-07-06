Oyuncu Nihat Altınkaya’nın baba acısı
Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya, hayatını kaybetti. Kurban Bayramı'na günler kala aldığı haberle yıkılan oyuncunun babası, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
Oyuncu Nihat Altınkaya’nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Nihat Altınkaya’nın vefat eden babası, dün Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verilirken, oyuncunun çok üzgün olduğu görüldü. (İHA)