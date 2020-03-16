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Oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Magazin 16 Mart 2020 - 11:23

Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın dedi. Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum Solace’de rol almıştı ve Russell Crowe’un Çanakkale’de çektiği Son Umut (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte aynı filmde rol almış ve 'Ayşe' rolünü oynamıştı. (DHA)

Son güncelleme: 11:24 - 16.03.2020
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