Oyuncu Onur Seyit Yaran dehşeti anlattı! ‘Silahı kafama dayadı’

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya oyuncu Onur Seyit Yaran geldi. Tutuklu sanık Serhat O. ise” Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Başka suçtan sabıkalı Sanık Serhat O., mahkemedeki savunmasında, “Kimseyi öldürme kastım yoktu. Nişantaşı’ndaydım, arkadaşla sorunum vardı önceden. Ben de ona selam verdim selamımı almadı küfür etti. Beni itmeye başladı. Yanında 2 kişi daha vardı. Beni itince ben de belimdeki tabancayı çıkardım havaya ateş edecektim. Kimseyi öldürme kastım yoktur. Olsaydı havaya ateş etmezdim. Ben küfür etmedim. Allah’ın selamını verdim, o bana küfür etti. Ben yaralandığını bilmiyordum kendisi arayıp hastanedeyim dedi. Vurulduğundan haberim yoktu” dedi.

“6 AYDIR BENİ TACİZ EDİYORDU”

Mahkemede savunma yapan Onur Seyit Yaran, “Tanışıklığımız var ama arkadaş değiliz. Spor salonundan bir abi tanıştırmıştı. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Aramızda husumet de yok. Kendi kendine husumet çıkarmış. Spor salonundan çıkarken beni dürttü belindeki silahı gösterdi biz şok olduk. Silahı kafama dayadı. Sıkmaya çalıştı silah tutukluk yaptı. Sonra mesafeyi açtı. Vuracağını anladım çapraz bir şekilde kaçmaya başladım ateş etti. Omuzumdan vurulmuştum. Spor salonunun soyunma odasına saklandım. Önceden de beni tehdit ediyordu. Polisi aramaya çalıştım. Ben vurulmadan 6 ay öncesinden beri beni taciz ediyordu. ‘Sen ayıp ettin’ şeklinde, tanışıklığımız olmadığı için de anlamıyordum. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

“ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİ”

Mahkemde tanık olarak dinlenen Caner Çiçek, “Seyit’le ben spor salonundan çıktık. 100 metre ilerlemişken arkadan biri ‘Onur' diye seslendi. ‘Seni öldüreceğim geberteceğim’ dedi. Silahını ateşlemeye çalıştı. Onur’u omzundan vurdu. Şahsı daha önce hiç görmedim. Silahı Onur'un suratına tuttuğunu çok net gördüm öldürmeye gelmişti. Silahı suratına tuttu peş peşe sıkmaya çalıştı. Çok hırslıydı. “Öl, geber” diyordu. Ben şahsı daha önce hiç görmedim ama Onur'u aşağı çağırıp tehditvari konuşmaları olmuş. Şahıs o kadar sinirli ve hırslıydı ki silahı sıkıyor ama tutukluluk yapıyordu. Onur kaçtıktan sonra da Onur'u arıyordu. ‘Nerede' diye soruyordu. Oradan da ayrılmıyordu. Onur’un nereye girdiğini göremedi” diye konuştu.

“BU YARALAMA TESADÜFEN OLMUŞ BİR YARALAMA”

Sanığın tutukluluk halinin devamını talep eden savcının talebine karşı savunma yapan sanık avukatı, “Müştekiyle tanık boylu poslu kişiler. Müvekkil ise gördünüz. Anlattıklarına göre arkadan dürtüyor, silah doğrultuyor arbede çıkıyor. Hayati tehlikesi yok zaten, öldürmek istedi vs. gibi şeyler deniyor. Bu yaralama tesadüfen olmuş bir yaralama. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, mütalaasını sunması üzere dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine kadar vererek, sanık Serhat O.’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Serhat O. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.