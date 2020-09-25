Oyuncu Onur Seyit Yaran’ı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay üç gün önce Nişantaşı’nda meydana geldi. Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Üç arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle içlerinden biri silahını çıkartarak Onur Seyit Yaran’a doğru ateş etti.
OMZUNDAN YARALANDI
Silahtan çıkan kurşun Yaran’ın omzuna isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralanan oyuncu ise hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri Yaran’ı silahla yaralayan Serhat O.’yu dün akşam Kağıthane’de yakalayarak gözaltına alındı. Serhat O.’nun yakalandığı adreste 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.
KISKANÇLIK NEDENİYLE SALDIRMIŞ
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin yaralama olayını kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Serhat O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)