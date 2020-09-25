Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Oyuncu Onur Seyit Yaran’ı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Oyuncu Onur Seyit Yaran’ı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Şişli'de dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O., dün akşam Kâğıthane'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
Magazin 25 Eylül 2020 - 10:25

Olay üç gün önce Nişantaşı’nda meydana geldi. Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Üç arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle içlerinden biri silahını çıkartarak Onur Seyit Yaran’a doğru ateş etti.

OMZUNDAN YARALANDI

Silahtan çıkan kurşun Yaran’ın omzuna isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralanan oyuncu ise hastaneye kaldırıldı.

Serhat O. (FOTO: DHA)

Polis ekipleri Yaran’ı silahla yaralayan Serhat O.’yu dün akşam Kağıthane’de yakalayarak gözaltına alındı. Serhat O.’nun yakalandığı adreste 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

KISKANÇLIK NEDENİYLE SALDIRMIŞ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin yaralama olayını kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Serhat O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

İLGİLİ HABEROnur Seyit Yaran arkadaşı tarafından vuruldu
Son güncelleme: 11:25 - 25.09.2020
Etiketler