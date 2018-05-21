Oyuncu Pelin Ebru Başar kızının soyadının değişmesini istiyor

Dizi ve tiyatro oyuncusu Pelin Ebru Başar (Körmükcü) çocuğunun babası olan Rafi Moreno hakkında soyadı davası açtı. Ünlü oyuncu, kızının Moreno olan soyadının kendi kızlık soyadı olan Körmükçü olarak değiştirilmesini talep etti.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla başvuran Pelin Ebru Başar’ın davalı Rafi Moreno ile birlikteliğinden küçük kızları S.M.’nin dünyaya geldiği belirtildi.

KIZININ KENDİ SOYADINI TAŞIMASINI TALEP ETTİ

Dilekçede, Pelin Ebru Başar’ın, kızının günlük hayatta çocuğu ile hiç ilgilenmeyen babasının soyadını değil kendi soyadını taşımasını istediği ifade edildi. Davalı baba Moreno’nun, yurtdışı gezilerine giderken muvaffakat vermede zorluklar çıkardığı öne sürülen dilekçede, “Kızın babasının soyadını taşıması ona bir yarar sağlamamaktadır. Küçük kızın velayeti annesindedir ve kanuni temsilcisi odur. Soyadının farklı olması günlük olağan akışta sorun yaratabilmektedir. Bu nedenle soyadı değişikliğinde küçüğün ihtiyacı ve menfaati söz konusudur” denildi.

Dilekçede, S.M.’nin soyadının değiştirilerek annesinin evlenmeden önceki soyadı olan Körmükcü yapılması talep edildi.

“ÇOCUĞU BABASINA GÖSTERMİYOR”

Pelin Ebru Başar’ın açtığı soyadı değişikliği davasına avukatı aracılığıyla cevap veren Rafi Moreno ise iddiaları reddedip Pelin Ebru Başar’ın çocuğu babasına göstermediği iddia edildi. Moreno’nun avukatı Funda Sadıkahmet Alp mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, babanın boşanma öncesi çocuğu ile oluşturduğu güçlü bağın, annenin çocuğu babasına göstermemesi ve telefonla görüştürmemesi yüzünden çürümeye başladığı öne sürdü.

TİCARİ KAYIP YAŞADI

Baba Rafi Moreno’nun ticari anlamda büyük kayıp yaşadığı belirtilen dilekçede, davacı annenin baba Rafi Moreno’yu, nafakayı ödememesi durumunda çocuğun yüzünü göstermemekle tehdit ettiği iddia edildi.

KIZI HAKKINDA KARAR VERMEDE ANNEYLE EŞİT HAKLARA SAHİP

Yurt dışı gezilerinde muvaffakat verme konusunda çıkartıldığı iddia edilen zorlukların yersiz olduğu belirtilen dilekçede, davalı Rafi Moreno’nun kızının yurt dışına çıkarıldığında kendisine son dakika haber verildiği kızıyla ilgili karar verme konusunda anne ile eşit haklara sahip olduğu kaydedildi.

DAVANIN REDDİ TALEP EDİLDİ

Davacı annenin soy isim değişikliği talebinin çocuğu tamamen babadan koparmak amacını taşıdığı ileri sürülen dilekçede, açılan davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

NAFAKA VE TAZMİNAT DAVASI DA AÇMIŞ

Pelin Ebru Başar’ın ayrıca Moreno hakkında iştirak nafakası ve maddi ve manevi tazminat davası da açtığı öğrenildi.