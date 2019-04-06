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Oyuncu Rıza Akın, Adana’da portakal bahçesinde evlendi
Oyuncu Rıza Akın, Adana’da portakal bahçesinde evlendi
Oyuncu Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana'daki portakal bahçesinde hayatını birleştirdi.
Magazin 6 Nisan 2019 - 09:59

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya giden oyuncu Rıza Akın, Hadırlı Mahallesi’nde bulunan portakal bahçesinde Miho Shimotashiro ile dünyaevine girdi.  Nikah törenine ünlü yönetmen ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, usta sanatçı Menderes Samancılar ile Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt ve 31 Mart Yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar da katıldı. Akın’ın nikah töreninde ’01’ yazılı tişört ve Japonların yöresel kıyafetini giydi.
(DHA)

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