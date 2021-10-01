Oyuncu Sadi Celal Cengiz trafik kazası geçirdi
Oyuncu Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle geçirdiği kazada hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Oyuncu Sadi Celil Cengiz’in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.
Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor’un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz hafif şekilde yaralandı.
Baba-oğul ambulansta ayakta tedavi edildi. (İHA)