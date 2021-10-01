HAYAT
Hayat Haberleri - Magazin

Oyuncu Sadi Celal Cengiz trafik kazası geçirdi

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle geçirdiği kazada hafif şekilde yaralandı.

Yayınlanma: 09:28 - 01 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Oyuncu Sadi Celal Cengiz trafik kazası geçirdi

Kaza, Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Oyuncu Sadi Celil Cengiz’in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı.

Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor’un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz hafif şekilde yaralandı.

Baba-oğul ambulansta ayakta tedavi edildi. (İHA)

Ankara anne baba kaza Oğul otomobil oyuncu Samsun trafik trafik kazası yağmur