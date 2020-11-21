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Oyuncu Seda Bakan coronaya yakalandı
Oyuncu Seda Bakan coronaya yakalandı
'Mucize Doktor'un başrol oyuncularından Seda Bakan, dün sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Magazin 21 Kasım 2020 - 08:26

Geçen haftalarda FOX TV’de yayınlanan ‘Mucize Doktor’ dizisinin kadrosuna dahil olan ve ‘Doktor Ferda’yı canlandıran 35 yaşındaki Seda Bakan’ın corona testi pozitif çıktı.

“İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ”

Durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu “Geçen günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz ‘Tek korunma yolu maske’ dedi. Maskelerinizi çıkartmayın” ifadelerini kullandı.

Seda Bakan’ın paylaşımı.

Seda Bakan ve kızı Leyla.

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Son güncelleme: 08:37 - 21.11.2020
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