Oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti
Oyuncu Sencar Sağdıç hayatını kaybetti. 'Babam ve Oğlum', 'Kosmos', 'Vay Başıma Gelenler', 'Hadi İnşallah', 'Kardeşim Benim','Ahlat Ağacı', 'Yol Kenarı' ve 'En Uzun Gece' gibi yapımlarda rol alan Sağdıç, 68 yaşındaydı.
Sencar Sağdıç’ın ölüm haberi İzmir Kısa Film Festivali’ne ait Twitter hesabından duyuruldu
“Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar abimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız.”
Sencar Sağdıç en son İbrahim Büyükak’ın ‘İlginç Bazı Olaylar’ dizisinde oynamıştı.