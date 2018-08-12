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Oyuncu Serel Yereli, İngiltere’de single çıkarıyor
Oyuncu Serel Yereli, İngiltere’de single çıkarıyor
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan 22 yaşındaki güzel oyuncu Serel Yereli, kariyer planını değiştirdi. Oyunculuğu bir süreliğine bırakan Yereli, İngiltere'de single çıkaracak.
Magazin 12 Ağustos 2018 - 14:16

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan 1996 doğumlu güzel oyuncu Serel Yereli, kariyer planını değiştirdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Serel Yereli’nin oyunculuğu bıraktığı ve müziğe odaklandığı öğrenildi.

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Müzikal oyunculuğu eğitimi alan Yereli’nin ilk şarkısı ‘One Thing’, İngiltere’de yayınlanacak.

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Serel Yereli, sıra dışı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sony UK ile anlaşan güzel oyuncunun yurt dışındaki görüşmeler sürecini bizzat yürüttüğü ve anlaşmaları tamamen kendi çabalarıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Sony UK ise sesine güvendiği Yereli için bir yıllık pazarlama stratejisi geliştirdi.

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