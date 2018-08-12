Oyuncu Serel Yereli, İngiltere’de single çıkarıyor

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Bodrum Masalı dizisiyle tanınan 1996 doğumlu güzel oyuncu Serel Yereli, kariyer planını değiştirdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Serel Yereli’nin oyunculuğu bıraktığı ve müziğe odaklandığı öğrenildi.



Müzikal oyunculuğu eğitimi alan Yereli’nin ilk şarkısı ‘One Thing’, İngiltere’de yayınlanacak.

Sony UK ile anlaşan güzel oyuncunun yurt dışındaki görüşmeler sürecini bizzat yürüttüğü ve anlaşmaları tamamen kendi çabalarıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Sony UK ise sesine güvendiği Yereli için bir yıllık pazarlama stratejisi geliştirdi.