Oyuncu Serhan Süsler boşandı, 6 yıllık evlilik bitti

Birçok dizi, film ve tiyatro projelerinde yer alan oyuncu Serhan Süsler 2015 yılında Duygu Özsoy ile hayatını birleştirdi. Çiftten kötü haber geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Süsler çifti tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Hayati ARIGAN

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Birçok dizi, film ve tiyatro projesinde yer alan 44 yaşındaki oyuncu Serhan Süsler 2015 yılında İletişim danışmanı Duygu Özsoy ile hayatını birleştirmişti.

6 yıldır evli çiften kötü haber geldi. Yollarını ayırma kararı alan Süsler çifti boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya her iki taraf da katıldı. Birbirinden herhangi bir talepte bulunmayan Süsler çifti anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.