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Oyuncu Sevinç Meşe’nin evi soyuldu
Oyuncu Sevinç Meşe’nin evi soyuldu
Miss Model of Turkey 2013 yılı birincisi Sevinç Meşe geride bıraktığımız pazartesi günü büyük bir kabusa uyandı.
Erdinç YAPAN
Magazin 13 Aralık 2018 - 14:38

İlk olarak reklam filmleri ile oyunculuğa adım atan Sevinç Meşe, sonrasında Fatih dizisi ve Eğreti Gelin Ladik adlı sinema filmlerinde boy göstermiş ve oyunculuğunu daha da pekiştirmişti. Başarılı oyuncu geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Bir sokak kamerası görüntüsünü hesabından paylaşan Meşe, bunun üzerine “Adam babasının evine giriyor sanki, soyuldum” notunu düştü. Telefonla kendisine ulaştığımız Sevinç Meşe Sözcü’ye şu açıklamada bulundu:

sevinc-mese

“Geçtiğimiz pazartesi günü, sabaha doğru beş sularında Şişli Nişantaşı’nda bulunan evime iki hırsız girdi. Ben evde uyurken gerçekleşen soygundan sabah komşularımın beni merak etmeleri ve uyandırmaları sonucu haberdar oldum. Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımda evimin iki kişi tarafından soyulduğunu gördüm ve bunu da sosyal medya hesabımdan paylaştım. Evimdeki elektronik eşyalar ve laptopum çalındı, meslek hayatımla ilgili pek çok önemli doküman da ne yazık ki bilgisayardaydı. Ziynet eşyalarım da çalındı…”

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