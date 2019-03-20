Oyuncu Ümit Yesin’i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 65 yaşındaki tiyatro oyuncusu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi. Sanatçının ailesi ve yakınlarının yanı sıra, tiyatro ve sinema dünyasından birçok ünlü isim, Yesin'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ümit Yesin için yapılan anma konuşmalarının ardından sanatçının öz geçmişi okundu.

İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, kürsüdeki konuşmasında şunları söyledi: “Ne yazık ki çok ihmal etmiş kendisini. Bu ameliyatı 2014 yılında olması gerekirken, aşırı kilosu da vardı malum, o yüce kalbi ne yazık ki dayanamadı. Çok üzgünüm. Ümit Yesin çalıştığı her ortamda, tiyatro kulisinde, setlerde, dürüstlüğüyle, ahlakıyla, babacan tavrıyla herkesin sevip saydığı bir insan olarak her zaman hatıralarımızda yer alacaktır. Hakikaten çok üzgünüm. Çok erken kaybettik çünkü. Tatlı ve huysuz bir adam olarak onu her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacağım. Mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde huzur içinde uyu” Yapılan konuşmanın ardından yapılan dini töreni müteakiben Ümit Yesin için sevenleri ve meslektaşlarından helallik alındı. Daha sonra Yesin'in tabutu üzerine örtülen Türk bayrağı törenle kaldırıldı. Yesin'in tabutu yakınları ve sevenleri tarafından omuzlara alınarak Şakirin Camisi'ndeki cenaze törenine gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.



