Oyuncu Yeşim Büber: Teknede yaşamak bazen zor

1996 yılından beri ekranlardaydı; ‘Aynalı Tahir’, ‘Kırık Ayna’, ‘Bıçak Sırtı’, ‘Serseri Aşıklar’ gibi dizilerin yanı sıra ‘Barda’, ‘Kaybolan Yıllar’ ve Sadri Alışık Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü aldığı ‘İnşaat’ gibi sinema filmlerinde rol alan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’la evlendi. Büber eşiyle beraber denize de aşık oldu aslında.

Şehir hayatını bırakan ve iki çocuk sahibi olan ünlü oyuncu artık teknede yaşıyor. Çift bir sene süren dünya turu da yapmıştı.

“ÇOCUKLARIMIZ TAM DA BUGÜN HASTALANDI”

Yeşim Büber geçen gün de teknede tadilata girişti. Teknesinin mutfak tezgahını sökerken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Büber, aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanmasının kendisine zor saatler yaşattığını ifade etti.

Takipçilerinin “Teknede yaşamak zor mu?” sorusuna yanıt veren oyuncu, “Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandı. Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosuz bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya ‘Teknede yaşamak zor değil mi?’ diye. Evet, bazen zor…” ifadelerini kullandı.

“FETHİYE'YE DEMİRLEDİK”

Yeşim Büber, şimdi ailesiyle Fethiye’de: “Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye’de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip.” Büber oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul'a yerleşmem gerekirse zor.”