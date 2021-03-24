Arka Sokaklar oyuncusu coronaya yakalandı

&#8216;Arka Sokaklar&#8217;da &#8216;Zeliş&#8217;i oynayan Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle corona virüsü testi yaptırdı.. 30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumu iyi.. Yüsra Geyik. İlginizi Çekebilir&#039;Masumlar Apartmanı&#039;nda corona şoku!. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6331877}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/oyuncu-yusra-geyik-coronaya-yakalandi');aip2('newsArticle', {"identifier":6331877,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/oyuncu-yusra-geyik-coronaya-yakalandi/","headline":"Arka Sokaklar oyuncusu coronaya yakalandu0131","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["Arka sokaklar","Corona","dizisi","oyuncu","Sa\\u011fl\\u0131k"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/24/iecrop/arkasokaklardizisi_16_9_1616568229.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-03-24 09:44:01","dateModified":"2021-03-24 09:47:56","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1055}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/oyuncu-yusra-geyik-coronaya-yakalandi/');