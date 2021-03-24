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Arka Sokaklar oyuncusu coronaya yakalandı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Zeliş' karakterine hayat veren Yüsra Geyik corona virüsüne yakalandı.

Güncellenme: 09:47, 24/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Arka Sokaklar oyuncusu coronaya yakalandı

‘Arka Sokaklar’da ‘Zeliş’i oynayan Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle corona virüsü testi yaptırdı.

30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumu iyi.

Yüsra Geyik

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Arka sokaklar Corona dizisi oyuncu Sağlık
Yayınlanma Tarihi:09:44,