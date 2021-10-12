Oyuncular Sendikası’ndan Nihal Yalçın’a destek

Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'ın konuşmasının Tamer Karadağlı tarafından bölünmesiyle başlayan tartışmalara ilişkin Oyuncular Sendikası'ndan açıklama yapıldı

Sozcu.com.tr

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Tamer Karadağlı, 58. Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Nihal Yalçın’a konuşmasını bitirmesini beklemeden ödül vermiş ve tepkiler sonrası “Nihal Yalçın’a Pervin Buldan, Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize askere kurşun sıkan PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım” demişti.

Yaşanan olaylar ve tartışmalara ilişkin Nihal Yalçın’ın üyesi olduğu Oyuncular Sendikası açıklama yaptı.

“HADDİNİ AŞAN SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ”

Oyuncular Sendikası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde üyemiz Nihal Yalçın’ın yapmış olduğu konuşma esnasında, Tamer Karadağlı’nın sahne üzerindeki tutumu gündem konusu oldu. Ülkemizin en derin sorunlarından biri olan ‘Kadın Haklarına’ dikkat çeken Nihal Yalçın’ın gerek sahnede gerek sonrasında maruz kaldığı davranışlar ve sosyal medyada yer alan haddini aşan söylemler kabul edilemez.”

“KONU REEL POLİTİK ALANLARA ÇEKİLİYOR”

“Kadınlar yaşamın her alanında şiddetle, tacizle, baskıyla mücadele ediyor ve görüldüğü üzere hak arayışlarında dahi hâlâ mobbing’e ve baskıya maruz kalmaya devam ediyor. Üyemiz Nihal Yalçın’ın yaşadığı durum tam olarak budur. Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor.”

“Hepsi daha önceden aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız ve tanıklık ettiğimiz süreçler ama bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz. Üyemiz Nihal Yalçın ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ve kendisine her türlü desteği sunacağımızı kamuoyuna bildiririz.”

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