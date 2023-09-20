Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel’e bir yorum da yönetmeninden
'Bambaşka Biri' dizisindeki oyunculuğu ve mimikleri sosyal medyada gündem olan Hande Erçel'e yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'tan destek geldi.
Daha önce birçok projede yer alan Hande Erçel, yeni sezonda FOX TV’de yayınlanan ‘Bambaşka Biri’ dizisinde Burak Deniz’le başrolü paylaşıyor.
Dizide ‘Savcı Leyla’ rolüne hayat veren Hande Erçel’in oyunculuğuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda eleştiri gelirken, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Erçel’e destek verdi.
Yeşilyurt, “Hande Erçel seninle beraber bir hikâyenin peşine takılmak, savaşmak muhteşem zevkli… ” ifadelerini kullandı.