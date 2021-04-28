Özal’ın doktorunun eşinden Mustafa Sandal’a uzaklaştırma kararı

Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi 3 ay süresince Mustafa Sandal, Murat Oktar ve Alper Aydın hakkında Nilgün Aslan’ın ikamet ettiği konuta yaklaşmaması, iletişim kurmaması, Aslan’ın çocuklarına yaklaşmaması gibi önleyici tedbir kararları verdi.



“BİZİ MURAT, ALPER, MUSTAFA AĞABEY GÖNDERDİ”

Nilgün Aslan’ın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede “Müvekkilim, damadı Can Korur’un alacaklıları olan Murat Oktar, Alper Aydın ve Mustafa Sandal tarafından sürekli olarak tehdit ve taciz edilmektedir. Birtakım kişiler, müvekkilim Nilgün Aslan’ın yaşadığı yere gelerek etrafta araştırma yapmakta müvekkilimin, kızının ve damadının orada yaşayıp yaşamadıklarını, ne zaman gidip geldiklerini, hangi saatlerde evde olduklarını etraftaki kişilere sormaktadır. Bu kişiler, kendilerini ‘bizi Murat, Alper, Mustafa ağabey gönderdi’ şeklinde tanıtmakta ve haber yollamaktadır” ifadeleri yer aldı.

“ENDİŞE VE KORKU İÇİNDE YAŞAMAKTADIR”

Dilekçede, Nilgün Aslan’ın, kendisini evinde dahi güvende hissedemediği, endişe ve korku içerisinde yaşadığı belirtilerek Mustafa Sandal, Murat Oktar ve Alper Aydın için önleyici tedbir kararı verilmesi talebinde bulundu.

Bu talebi kabul eden mahkeme 3 ay boyunca Mustafa Sandal, Murat Oktar ve Alper Aydın’ın hakkında önleyici tedbir kararları verilmesine hükmetti.

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