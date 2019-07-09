Ozan Doğulu Kraliçe II. Elizabeth’i canlandırdı

Ozan Doğulu, 130 Bpm Kreşendo albümde yer alan Sözleri Cem Belevi’ye, müziği ise Osman Taşdaş’a ait olan Elizabeth şarkısı için kraliçeyi taklit etti. II. Elizabeth’e benzeyebilmek için saatlerce uğraşan Doğulu’nun önce yüz kalıbı alındı ve protezi çıkarıldı. Mimiklerini engellemek için de parça protezler döküldı.

Şarkının aranjesini yapan Ozan Doğulu, görünümüyle kraliçeye benzemeye çalıştı ne var ki ortaya çıkan görüntü sosyal medyada alay konusu oldu. Kraliçe ve Doğulu’nun fotoğlarını yan yana koyup “Aman Tanrım hangisi kraliçe seçmekte güçlük çekiyorum” diyenler de vardı, “Bu maska İngiltere için savaş çıkarır” diyen de, “Suratı çürümüş gibi görünüyor” yorumu yapan da…

