Ozan Doğulu’dan güldüren espri

Başarılı müzisyen Ozan Doğulu, sevgilisi Hera ile yakın bir arkadaşının davetine katıldı. Esprileri ile dikkat çeken Doğulu, yeni yaşı ile ilgili, “Bir yaş daha aldık. Böyle sorular sormasaydınız güzel olurdu, madem sordunuz söyleyeyim. Tam 48 yaşına geldim, yaş geçiyor” dedi.

‘KIZLARIMLA VAKİT GEÇİRİYORUM’

Her daim genç bir görüntü çizen müzisyen, genç kalmanın formülünü anlatırken yaptığı espri ile gülümsetti. Doğulu, “Genç kalmanın en büyük sebebi, genç kızlarla takılıyor olmam. Aman arkadaşlar yanlış anlamayın, biliyorsunuz ben kız babasıyım. Kızlarım çok genç, o yüzden en çok onlarla vakit geçiriyorum. Bir an olsun yerinde durmuyor, o yüzden bende hep koşturmaca içinde genç kalıyorum” ifadelerini kullandı.