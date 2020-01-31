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Ozan Doğulu’nun sevgilisinden taciz açıklaması
Ozan Doğulu’nun sevgilisinden taciz açıklaması
Uzun süredir aranjör ve şarkıcı Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Kübra Aslan katıldığı bir programda, sunuculuk yaptığı dönemlerde ahlaksız teklif aldığını ve bu yüzden istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.
Magazin 31 Ocak 2020 - 16:19

Ozan Doğulu ile yaşadığı birliktelik sonucu ismini duyurmayı başaran şarkıcı Hera Kübra Aslan, yıllar önce yaşadığı bir taciz olayını katıldığı programda anlattı.

“İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIM”

Melis Güvenç’in YouTube’da sunduğu programda samimi açıklamalar yapan Hera Kübra Aslan, sunuculuk yaptığı dönemde yaşadığı bir taciz olayını itiraf etti. Aslan, olayı şu sözlerle anlattı, “Sunuculuk yaptığım kanallardan birinin genel müdürünün arkadaşı bana hayranmış; çiçek gönderdi kabul etmedim, yemeğe çıkmak istedi, oralı olmadım. Kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldım” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 16:32 - 31.01.2020
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