Ozan Doğulu’nun sevgilisinden taciz açıklaması
Ozan Doğulu ile yaşadığı birliktelik sonucu ismini duyurmayı başaran şarkıcı Hera Kübra Aslan, yıllar önce yaşadığı bir taciz olayını katıldığı programda anlattı.
“İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDIM”
Melis Güvenç’in YouTube’da sunduğu programda samimi açıklamalar yapan Hera Kübra Aslan, sunuculuk yaptığı dönemde yaşadığı bir taciz olayını itiraf etti. Aslan, olayı şu sözlerle anlattı, “Sunuculuk yaptığım kanallardan birinin genel müdürünün arkadaşı bana hayranmış; çiçek gönderdi kabul etmedim, yemeğe çıkmak istedi, oralı olmadım. Kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldım” ifadelerini kullandı.