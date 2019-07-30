Ozan Güven: Haybeye bakmam

Geride bıraktığımız sezonu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile bitiren ve dizideki başarılı performansı ile adından söz ettirmeye devam eden Oktay Kaynarca, bu defa bir meslektaşı ile çektiği selfieyi hesabından paylaştı. Genel olarak kendisiyle ilgili paylaşımlarda bulunan ve tek görüldüğü selfieleri hesabından paylaşmayı tercih eden Kaynarca, oyuncu Ozan Güven ile keyifli bir selfieye imza attı. Başarılı oyuncu bu eğlenceli kareyi; “Bi bak dedim hala oraya bakıyo…” notuyla paylaşmayı tercih ederken, Ozan Güven de bu paylaşıma; “Haybeye bakmam” yanıtını verdi.



