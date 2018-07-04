Ozan Güven, oyuncu olma sebebini açıkladı

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Sadece kendi başına rol aldığı projelerde değil aynı zamanda Cem Yılmaz’la birlikte boy gösterdiği filmlerle de kendisinden söz ettiren Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuk macerasının nasıl başladığını açıkladı.

ŞENER ŞEN ETKİSİ…

Türk sinemasının önemli isimlerinden Şener Şen’in Şekarpare adlı filmde canlandırdığı Ziver Bey karakterine ait bir fotoğrafın önünde poz veren Ozan Güven fotoğrafı gösterdiği bir kareyi paylaştı ve altına da: “Şekerpare” “Ziver Bey” oyuncu olma sebebimdir…” notunu düştü.