Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ozan Güven, oyuncu olma sebebini açıkladı
Ozan Güven, oyuncu olma sebebini açıkladı
Oyuncu Ozan Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesleğe başlama nedenini açıkladı.
Magazin 4 Temmuz 2018 - 07:00

Sadece kendi başına rol aldığı projelerde değil aynı zamanda Cem Yılmaz’la birlikte boy gösterdiği filmlerle de kendisinden söz ettiren Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuk macerasının nasıl başladığını açıkladı.

ozan-guven-ic

ŞENER ŞEN ETKİSİ…

Türk sinemasının önemli isimlerinden Şener Şen’in Şekarpare adlı filmde canlandırdığı Ziver Bey karakterine ait bir fotoğrafın önünde poz veren Ozan Güven fotoğrafı gösterdiği bir kareyi paylaştı ve altına da: “Şekerpare” “Ziver Bey” oyuncu olma sebebimdir…” notunu düştü.

İLGİLİ HABEROzan Güven, Fi'ye böyle veda etti
Son güncelleme: 07:01 - 04.07.2018
Etiketler