Ozan Güven’den gülümseten bakım önerisi

Sosyal medyayı çoğunlukla esprili paylaşımlar yapmak için kullanan ve kimi zaman da çocuğuyla birlikte geçirdiği keyifli vakitleri takipçilerine ulaştıran Ozan Güven, bu defa hemcinsleri için bir bakım önerisinde bulundu. Kadınlar arasında son dönemin popüler paylaşımları arasına giren ‘yüz maskesi’ paylaşımlarına göndermede bulunan Güven, suratını streç film ile sardı ve kenarına iliştirdiği havuçla objektife poz verdi. Başarılı oyuncu bu kareyi; “Kendine bakan erkeklerin kolayca uygulayabilecekleri havuç maskesi” notuyla paylaştı. Güven’in bu önerisine yakın arkadaşı Cem Yılmaz’dan; ‘Maskeli depresyon bu’ yorumu geldi.