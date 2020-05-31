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Ozan Güven’den normalleşme mesajı
Ozan Güven’den normalleşme mesajı
Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 1 Haziran itibariyle başlayacak olan süreçle ilgili paylaşımda bulundu.
Magazin 31 Mayıs 2020 - 12:36

Kadrosunda yer aldığı Babil dizisinin seti corona virüsü yüzünden iptal edilen Ozan Güven, evinde geçirdiği karantina günlerine dair zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

Yakın arkadaşı Cem Yılmaz’ı da karantina günlerinde evinde ağırlayan Güven, 1 Haziran itibariyle başlayacak olan normalleşme sürecine dair paylaşımda bulundu. Bu süreçte dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizen başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Normalleşme, 1 Haziran'dan itibaren daha dikkatli daha sağlıklı kalalım a dostlar..”

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