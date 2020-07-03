Ozan Güven’e dizi partnerleri Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’ndan ağır tepki

Ozan Güven, Babil dizisinde Egemen karakterine hayat veriyordu. Başarılı performansı ile alkış alan bir isimdi. Ancak sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik hakkındaki iddialar ortalığı hem karıştırdı hem de büyük bir tepki aldı.

Demet Özdemir ve Hazal Kaya en yüksekten tepkilerini dile getiren isimler oldu. Ozan Güven, karşı dilekçesinde tehdit edildiğini iddia etti ama Deniz Bulutsuz'un gözünün hali, kabul edilebilir düzeyde değildi. Babil dizisinin bu durumdan nasıl etkileneceği de merak konusu oldu. Ozan Güven, başrolde yer alan bir isim ve bu konu dizi adına da son derece sıkıntılı bir durum yaratıyor. Babil dizisinin kadın oyuncularından Aslı Enver, “Şiddetin her türlüsüne hayır” diyerek net bir tavır ortaya koydu.

Nur Fettahoğlu ise “Kendimi bildim bileli, gücüm yettiğince kadına şiddete karşı sesimi çıkardım, çıkarmaya da devam edeceğim çünkü her ne olursa olsun bu konuda fikrim değişmez. Şiddet kimden gelirse gelsin her türlüsüne karşıyım, kabul edilemez” diyerek en güçlü tepkiyi gösteren kişi oldu.

Babil dizisinde İlay karakterini canlandıran Birce Akalay ise Twitter hesabı üzerinden konu hakkında açıklamada bulundu. Birce Akalay daha dengeli bir dil kullanmayı tercih ederek, şu mesajı verdi:

“Kadına şiddet asla onaylanamaz. Hele ki bildiğimiz,gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan'ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan, gördüklerim ve duyduklarımdan son derece üzgünüm. Twitter herkesin özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir mecra.Benim için de farksız inanın. Ancak böyle bir vaziyet dostunuzun başına geldiğinde yaşadığınız şokla insan sözlerini nasıl seçeceğini bilemiyor. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur.”